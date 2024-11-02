Oto yıkamacı yöntemi! Koltuklara sürün, ilk güne dönün...

Yağmur Dinç

Aracına gözü gibi bakanlar, en çok koltukların kirlenmesinden rahatsız olur.

Araç içinde yemek yemek veya içecek tüketmek, dökülmelere ve lekelenmelere yol açabilir.

Koltukların doğal aşınma ve yıpranma süreçleri, kumaşın kirlenmesine ve renk solmasına yol açabilir.

Koltuklarınızda çıkmayan lekeler var ise, oto yıkamacıya gitmenize gerek kalmayacak. Bu yöntem sayesinde, anında pırıl pırıl olacak.

OTO KOLTUK TEMİZLEYİCİ KARIŞIM

4 litre suya 4 bardak beyaz sirke ve 1 adet bulaşık tableti koyup karıştırın. Bir şişeye aktarın ve lekeli alana uygulayın. Ardından yumuşak bir bezle silin ve temiz bir suyla durulayın.

En inatçı lekelerde dahi etkili olan bu karışım, oto yıkama masrafınızı azaltmaya yarayacaktır.