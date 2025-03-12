Otobüslerde aile indirimi ne kadar? Nasıl kullanılır? İşte şartları

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ailelere yönelik şehirlerarası otobüs seyahatlerinde indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını belirtti.

Aile indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar, şehirlerarası otobüs firmalarından bilet alırken belirlenen kriterleri karşılamaları durumunda özel indirimden faydalanabilecek.

Peki, Otobüslerde aile indirimi şartları nedir, ne zaman başlıyor?

OTOBÜSLERDE AİLE İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanması için düzenleme yapıldığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, ailelerin daha uygun fiyatlarla seyahat edebilmesi için yapılan bu düzenleme 17 Mart Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek.

NE KADAR İNDİRİM UYGULANACAK?

Bakan Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak” dedi.

OTOBÜSLERDE AİLE İNDİRİMİ ŞARTLARI

Söz konusu düzenleme ile ilgili şartları sıralayan Bakan Uraloğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.”