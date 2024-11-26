Otobüslerde şoför kapısı olmamasının nedeni bakın neymiş…

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Günlük hayatta sık sık kullanılan otobüslerde veya şehirlerarası otobüslerde herkesin dikkatini çeken detaylar arasında yer alan şoför kapısının bulunmama nedeni birçok kişi tarafından merak edilir.

Nedeni hakkında çoğu kişinin herhangi bir fikrinin bulunmadığı bu detay hem şoför hem de yolcular için düşünülen önlemler arasında yer alıyormuş.

Bir değil birden fazla nedeni olan otobüslerde şoför kapısının bulunmamasının nedenleri bakın nelermiş…

GÜVENLİK ÖNLEMİYMİŞ!

Hemen herkesi günlük hayatta ister toplu taşıma için ister şehirlerarası yolcularda tercih ettiği otobüslerde dikkatini çeken en belirgin detay olan şoför kapıları güvenlik, verimlilik, tasarım ve maliyet gibi faktörlerden dolayı yapılmamıştır.

Otobüslerde şoför kapısının olmaması, acil durumlarda sürücünün daha hızlı bir şekilde otobüsten tahliye olmasını sağlar. Ek bir kapı, olası bir kaza veya yangın durumunda zaman kaybına neden olabileceği düşünüldüğünden şoför kapısı yapılmamıştır.

Şoför kapısı olmadığı için, sürücüye yönelik olası saldırılarda kaçış alanı daraltılmış olur. Bu durum, sürücünün güvenliğini artırmaya yardımcı olur.

Bu sayede otobüsün iç kısmında daha geniş bir alan oluşması sağlanarak yolcuların daha rahat hareket etmesi ve ekstra eşyalar için daha fazla alan bulunmasını sağlıyormuş.

Aynı zamanda kapının olmaması sürücünün görüş alanını genişletir ve trafikte daha iyi manevra yapmasına olanak tanır. Bunların dışında otobüslerin yüksek zemin yapısı nedeniyle, şoför kapısının eklenmesini zorlaştığından ek bir kapı için ek basamak veya merdiven kullanılması gerektiğinden şoför koltuğunun yolcu kapısı girişine doğru kayması yolcu giriş çıkış alanını etkileyeceğinden yapılmamaştır.