Otobüslerdeki körükler bakın ne işe yarıyormuş…

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Toplu taşıma kullanan birçok kişi uzun otobüslerin tam orta kısmında yer alan ve körük adı verilen yapıyı merak eder.

Otobüsün tam orta kısmında yer alan ve hareketli bir yapıya sahip olan bu yanın yapılış amacı hakkında ise çoğu kişinin bir fikri yoktur.

Basit gibi görünen bu körüklü yapının ne işe yaradığı ve işlevi hemen herkes tarafından merak edilen detaylar arasında yer alır. Bakın o körüklerin amacı neymiş…

UZUN OTOBÜSLERİN OLMAZSA OLMAZI

Uzun otobüslerin olmazsa olmazları arasında yer alan körüklü yapı iki ayrı otobüs gövdesini birleştirmede kullanılır.

Yoğun yolcu trafiği olan noktalarda tercih edilen körüklü otobüslerin asıl amacı diğer otobüslere nazaran uzun yapısı sayesinde daha fazla yolcu taşımakmış.

Sürekli hareketli bir yapıya sahip olan bu kısım iki kısmında rahatça dönmesini sağlayarak aynı zamanda farklı açılarda da hareket edilebilmesini sağlıyormuş.

Özellikle otobüsün dar sokaklarda ya da virajlarda kolaya manevra yapabilmesine destek oluyor. Ayrıca körüklü yapı, otobüsün farklı zemin koşullarına uyum sağlayarak daha sorunsuz hareket etmesini sağlıyor. Otobüsün iki bölümü arasındaki kuvvetleri de dengelediği için, yolcular ani sarsıntılar ya da titreşimlerden de daha az etkilenmiş oluyor.