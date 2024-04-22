Otomatik arabalarda gaz pedalının altındaki bu tuş bakın ne işe yarıyor Daha önce otomatik vitesli arabalarda gaz pedalının altında bir tuş olduğunu duydunuz mu? Bakın o tuş ne işe yarıyormuş…

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Arabanızı kullandığınızda, birçok şeyin farkında olmayabilirsiniz.

Özellikle otomatik vitesli araçlarda, gaz pedalının altında küçük ama önemli bir tuş bulunuyor.

Peki, bu tuşun ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Birçok sürücünün haberi olmadığı bu tuş, sürüş konforunu ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış.

Bazı yarı otomatik vitesli arabalarda da bulunabiliyor. İşte gaz pedalının altındaki tuşun amacı…

Gaz pedalının altındaki tuş ne işe yarıyor?

Otomatik vitesli arabalarda gaz pedalının altında bulunan kickdown tuşu bulunuyor. Bu tuş, ani hızlanma gereksinimi ortaya çıktığında devreye giriyor ve sürücülere ekstra bir güç veriyor. Ancak, bu hız artışının bir bedeli var.

Gaz pedalının en alt kısmında konumlanan '‘Kickdown’' tuşu, sürücü tarafından tamamen basıldığında aktif hale geliyor.

Bu durumda, araç motorun daha yüksek devirlerde çalışmasını sağlayarak hızlanıyor. Özellikle hızlı sollamalar veya ani kalkışlar için oldukça etkili olan bu özellik, sürücülere önemli bir avantaj sağlıyor.

Ancak bir dezavantajı var. Daha fazla güç demek, daha fazla yakıt demek. Bu tuş aktive edildiğinde, gaz kelebeği sonuna kadar açılıyor ve enjektörler daha uzun süre açık kalıyor, bu da daha fazla yakıtın silindirlere püskürtülmesine neden oluyor. Sonuç olarak, aracın yakıt tüketimi artıyor.