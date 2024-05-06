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Samsun'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı: Göğsünden vurarak öldürdü

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı: Göğsünden vurarak öldürdü Boşanma aşasındaki eşini aralarında çıkan tartışma sırasında göğsünden vurarak öldüren şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gözaltına alınırken yapılan incelemelerde farklı suçlardan 19 kaydının olduğu belirlendi.