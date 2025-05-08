Otomobil devi 400 binden fazla aracını geri çağırıyor: Kazaya sebep olabilir

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İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, ABD'de ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle 413 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) tespit ettiği arıza, 2021-2025 model yılları arasındaki birçok Volvo modelini kapsıyor.

Geri çağırmaya neden olan problem, araçların geri vitese alındığında arka görüş kamerasının devreye girmemesi.

Bu durum, sürücülerin arka tarafı net şekilde görememesine neden olarak, park ederken ya da geri manevra sırasında ciddi kazalara yol açma riski taşıyor.

NHTSA, bu teknik sorunun çarpışma olasılığını önemli ölçüde artırdığını açıkladı.

ETKİLENEN MODELLER

Volvo, arka görüş kamerasındaki yazılım kaynaklı bir arıza nedeniyle 2021-2025 yılları arasında üretilen binlerce aracı geri çağırıyor.

Geri çağırma kapsamında, özellikle popüler SUV modeli Volvo XC40 başta olmak üzere birçok araç bulunuyor.

Volvo, sorunun çözümü için araç sahiplerine iki farklı seçenek sundu. İsteyen kullanıcılar, yetkili servis merkezlerinden fiziksel destek alabilirken, isteyenler kablosuz (OTA) güncelleme ile yazılımı uzaktan güncelleyebilecek. Bu sayede zaman kaybetmeden güvenlik riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.