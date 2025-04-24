Otomobil devi 48 binden fazla aracı geri çağırdı! İşte sebebi

Haber Merkezi

ABD’de araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir geri çağırma haberi daha geldi.

Alfa Romeo ve Dodge markalarını kapsayan 48.494 araç, sürüş güvenliğini tehdit eden geri görüş kamerası arızası nedeniyle geri çağrılıyor.

15 Nisan 2025’te ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan bu kampanya, 8.122 Alfa Romeo Tonale ve 2023-2025 arası üretilmiş 40 binden fazla Dodge Hornet modelini kapsıyor. Geri çağırma, no. 25V246000 koduyla yayınlandı.

Arızanın nedeni ise oldukça ciddi: Sürücü geri vitese geçtiğinde çalışmayan geri görüş kamerası ekranı.

Bu durum, FMVSS 111 standardına yani araçların geri görüş gerekliliklerine aykırı düşüyor. Sorunun yazılım veya donanım kaynaklı bir hata olduğu belirtiliyor.

DAHA ÖNCE 40 BİNDEN FAZLA ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo için bu ilk değil.

Kasım 2024’te Alfa Romeo Tonale ve Dodge Hornet modellerinde fren pedalının çökme riski nedeniyle 40 binden fazla araç geri çağrılmıştı.

Güvenlik endişelerinin artmasının ardından bir ay sonra, Aralık 2024’ün sonunda yeni bir uyarı daha yayınlandı.

Bu kez, 2019-2020 model yıllarına ait Giulia ve Stelvio sahipleri risk altındaydı. Söz konusu araçlarda fren pedalından fren servosuna bağlantının doğru şekilde yapılmaması nedeniyle bağlantı kopması riski tespit edilmiş ve 2 binden fazla araç geri çağrılmıştı.