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Çok uluslu bir otomotiv üretim şirketi olan Stellantis, bünyesinde bulunan o marka otomobiller için yapılan geri çağırma çağrısı ile gündeme geldi.

Stellantis, 2009-2016 yılları arasında üretilip Türkiye'de satılan Citroen C3 ve DS3 modellerinde bulunan bir arıza sebebiyle bir geri çağırma kampanyası yapmak zorunda kaldı.

Citroen C3 ve DS3 modellerinde kullanılan Takata hava yastıklarında tespit edilen sıkıntı nedeniyle başlatılan kampanyayla birlikte kullanıcıların yetkili servislere ulaşılması istendi.

HAVA YASTIĞINDA HAYATİ TEHLİKE!

Stellantis Türkiye tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin bu araçları kullanmayı derhal bırakmaları ve hava yastıklarının değiştirilmesi için hızlıca yetkili servislerden randevu almaları gerektiği bildirildi.

Bu amaçla tahsis edilen 08503992256 numaralı telefondan iletişim sağlanabileceği vurgulanırken, Bu araçlarda kullanılan Takata üretimi hava yastıklarının, sıcak ve nemli koşullara maruz kaldığında kimyasal bileşenlerinin zamanla bozulabildiği bildirildi.

Söz konusu sorunun, kaza anında hava yastığının açılmasıyla birlikte, şişiricinin aşırı kuvvetle patlayabileceği ve bu durumun ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabileceği uyarısı da yapıldı.

Bu sebeple, araç sahiplerinin hayati bir riskten korunması amacıyla yetkili servislere başvurarak hava yastıklarının değiştirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Stellantis Türkiye, müşteri güvenliği ve memnuniyetinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, değişim işlemlerinin hızla tamamlanması için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.