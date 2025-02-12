Otomobil devinin Türkiye kararı şaşırttı! Artık tamamen değişiyor

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Güney Kore merkezli Hyundai Assan Türkiye kararı ile dikkat çekti. 2021 yılında dönüşüm sürecine giren otomobil devinin Hyundai Motor Company’nin hisselerinin yüzde 97 ulaşmasının ardından alınan karar dikkat çekti.

Şirket radikal bir karar sonucunda mevcut unvanı "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş." yerine "Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş." olarak değiştirme kararıyla gündeme geldi.

Bu değişiklikle birlikte Hyundai, Türkiye’de üretilen araçlarını "Hyundai Motor Türkiye" adıyla ihraç ederek Avrupa başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ulaşmayı amaçlıyor.

Türk işçisinin emeğiyle üretilen modellerin uluslararası pazarlarda yer alması, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.

KALİTE STANDARTLARIYLA ÖNDE GELİYOR

Otomobil devinin İzmit’te yer alan fabrikası küresel üretim ağı içinde önemli bir konumda bulunuyor. Ayrıca bu fabrika, Hyundai Motor Grubu’na ait dünya genelindeki 33 fabrika arasında kalite standartları açısından beş yıldız ödülüne layık görülen ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

Üretimde kullanılan parçaların büyük bölümü Türkiye’deki tedarikçilerden temin edilirken, fabrikada üretilen araçların yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde. Türkiye’de 50’den fazla tedarikçiyle çalışan Hyundai, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlarken aldığı ticari unvan değişikliği kararı ile Avrupa ülkelerine daha fazla ihracat yapmayı hedefliyor.