Otomobil devlerinden dev çağrı! Tehlike çanları çaldı, o araçlarda yangın tehlikesi...

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan tespitlere göre o araçlarda yanma tehlikesi testi edildi.

NHTSA tarafından yapılan bilgilendirme sonucunda Ford, Audi ve Jeep gibi önde gelen otomobil markalarının ürettiği toplam 180 binin üzerinde araç, pilde tespit edilen bir hata nedeniyle geri çağrılma başlatıldı.

NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu araçlarda kullanılan Samsung pillerinde üretim aşamasında meydana gelen bir hata, pil hücrelerindeki ayırıcıların zarar görmesine neden olduğu belirtildi.

YANGIN RİSKİ OLUŞABİLİR

Söz konusu durumun, pilin anod ve katot kısımları arasında istenmeyen bir etkileşim oluşturarak yangın riskini arttırdığı belirtildi.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, Ford, Audi ve Stellantis Grubu’na ait toplam 180 bin 196 araç bu durumdan etkileniyor.

Markalar tarafından yapılan bilgilendirmelerde ise araç sahiplerinin, araçlarında herhangi bir anormallik fark ederlerse derhal güvenli bir yere park ederek yetkili servisi aramaları gerektiği belirtildi.

Ford araçlarında, bir sorun tespit edildiğinde "Hemen Güvenli Bir Şekilde Durun" uyarısı verilecek. Otomobil üreticileri tarafından, geri çağrılan araçların sahiplerine ulaşarak durumu bildirecek ve ücretsiz olarak gerekli onarımları yapacakları belirtildi.

Etkilenen modeller şu şekilde:

Ford: 2020-2024 model yılları arasında üretilen Escape modelleri

Lincoln: 2021-2024 model yılları arasında üretilen Corsair modelleri

Jeep: 2020-2024 model yılları arasında üretilen Wrangler 4xe ve 2022-2023 model yılları arasında üretilen Grand Cherokee 4xe plug-in hibrit modelleri

Audi: 2022 model yılı Audi A7 ve 2022-2023 model yılı Audi Q5 modelleri