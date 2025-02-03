Otomobil sektöründe devrim: Akaryakıt sorunu bitiyor, o motor su ile çalışıyor

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Otomobil sektöründe devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Toyota, hidrojen yakıtlı motor teknolojisiyle akaryakıt devrini kapatacak yeni bir motor geliştirdi.

Yamaha Motor ile ortak geliştirilen bu yenilikçi motor, yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Geleneksel içten yanmalı motorlara alternatif olarak geliştirilen hidrojenli motor, karbon salınımını minimum seviyeye indirmesinin yanında aynı zamanda uzun menzil ve hızlı yakıt dolumu gibi avantajlar sağlıyor.

Su ile çalışan çevre dostu bu motor, 455 beygir gücü ve 398 Nm tork üretirken, yalnızca 5 kilogram hidrojenle 485 kilometre menzil sunuyor.

200 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK

Toyota ve Yamaha Motor’un çalışmaları sonucunda adeta bir devrim niteliğinde olan hidrojenli motorlar, elektrikli araçlara göre daha hızlı yakıt ikmali yapılabilmesi ve nadir metallerin daha az kullanılması gibi nedenlerle avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Toyota, bu teknolojiyi Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ederken, hidrojen yakıt hücreli araçların yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, 2025 yılına kadar 200 bin hidrojen yakıt hücreli aracı yollara çıkarmayı hedefliyor. Hidrojen teknolojisi, sıfır emisyon ve yüksek verimlilik sunarak otomotiv sektöründe köklü bir değişiklik yaşanmasında öncü olabilir.