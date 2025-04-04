Otomotiv Devi 33 Bin Aracını Acil Geri Çağırdı: Alev Alma Riski Taşıyor

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Otomotiv devi Ford, 33 bin aracını acil olarak geri çağırdı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un 2020-2022 model Escape ve 2021-2023 model Bronco Sport araçlarında ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu açıkladı.

Sorun, yakıt enjektöründe meydana gelen çatlaklardan kaynaklanıyor ve bu çatlaklar, motor etrafındaki gazın alev almasına neden olabiliyor.

Ford, araç sahiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ücretsiz onarımlar ve gerekli kontrollerin yapılacağını duyurdu.

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2020-2022 model Ford Escape ve 2021-2023 model Ford Bronco Sport araçlarında, yakıt enjektöründeki çatlak nedeniyle büyük bir yangın riski bulunuyor.

Ford, araç sahiplerine 24 Nisan'dan itibaren posta yoluyla bildirim gönderecek.

Araçları geri getiren kullanıcılara yazılım güncellemeleri ve çatlakların giderilmesi işlemini ücretsiz olarak yapacak.

YAKIT ENJEKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Benzinli araçlarda yakıt enjektörünün temel görevi, motorun düzgün çalışabilmesi için benzin püskürtmek.

Ancak, bu önemli parçadaki çatlaklar, benzinin motorun diğer parçalarına sızmasına ve bu parçaların aşırı ısınmasına yol açabiliyor.

Sıcak motor parçaları ve sızan benzin birleştiğinde, en ufak bir kıvılcım dahi yangına neden olabilir.