Otomotiv devi fabrikasına kilit vurdu! 76 yıllık devir kapandı

Haber Merkezi

Elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Avrupa'daki otomobil krizi derinleşmeye devam ediyor.

Elektrikli araçlara yönelik rağbetin artması, Çin’den gelen otomobil dalgası gibi nedenler Avrupa’da otomobil piyasasında zorlukla yaşanmasına neden oluyor.

Volkswagen Grubu’nun yaşadığı sorunlar gündemin nabzını tutarken, Valswagen grubunda yer alan Audi'den gelen kötü haber sektörde şok etkisi yarattı! Dev marka, 76 yıllık fabrikasını kapatma kararı aldı.

76 YILIK DEVİR KAPANDI!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulundan ve 1949 yılında üretime başlayan Audi, 76 yılın ardından fabrikasını kapatacağını duyurmasıyla sekötrde adeta deprem etkisi yarattı. Son dönemde lüks segment elektrikli otomobillerin talebinde yaşanan düşüş nedeniyle üretimi durdurdu.

Brüksel’in Forest bölgesinde yer alan ve 54 hektarlık bir alana kurulu olan fabrika, uzun yıllar Volkswagen modelleri üretirken, 2004’ten itibaren Audi markasına yöneldi. 2018’den itibaren ise burada elektrikli Audi e-Tron üretimi gerçekleştirildi.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK

76 yıllık fabrikanın kapatılmasının ardından şirket yönetimi ve çalışanlar arasında yürütülen müzakereler sonucunda işçilere yasal kıdem tazminatlarının yanı sıra hizmet sürelerine göre ek ikramiye verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.