Otomotiv devi iflasın eşiğine geldi! Ödüllerle dolu geçmişine sünger çekiyor

Haber Merkezi

Son dönemlerde birçok firma yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas bayrağını çekiyor. Her gün bir yenisini duyduğumuz iflas haberlerine bu kez Almanya merkezli olan o otomotiv firması da dahil oldu.

Almanya’nın otomotiv sektöründe başarılarıyla adından söz ettiren firması hızlı büyümesinin ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ile burun buruna geldi.

2008 yılında küçük bir atölye ile başlayarak birçok prestijli ödül alan otomotiv devi özellikle kısa süre içinde şanzıman parçaları üretimiyle sektörde önemli şirketler arasında yer alıyordu.

İFLAS SÜRECİ BAŞLADI!

Almanya Girişimcilik Ödülü sahibi olan WEBO GmbH, otomotiv sektöründe tercih edilmeye devam eden bir marka olmasına karşın yaşanan likidite sorunu nedeniyle artan maliyetlerin karşılanmasında sorunlar yaşanması durumları şirketi iflasın eşiğine getirdi.

Otomotiv devi, iflas süreci başlatmasına rağmen üretim faaliyetlerine devam ediyor ve yeniden yapılandırma planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket yetkilileri, bu planın hem işlerin devamlılığını sağlamayı hem de çalışanların bir kısmını işten çıkarmamak için çaba göstermeyi amaçladığını belirtiyor. Ancak, planın başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.