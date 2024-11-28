Otomotiv devi o model araçlarını geri çağırıyor! Araca takla attıran hayati hata tespit edildi…

Haber Merkezi

Otomotiv devi Hyundai Motor Kuzey Amerika, hayati tehlike nedeniyle acil geri çağırma kararıyla gündem oldu.

Şirket, araçların yuvarlanmasına neden olabilecek bir kablolama sorunu nedeniyle 42.000'den fazla aracı geri çağıracağına dair bir duyuru yayınladı.

Söz konusu sorunun, fren pedalına basılmadan şanzımanın Park modundan çıkmasına yol açarak devrilme riski oluşturduğu gerekçesiyle araçların servislere götürülmesi gerektiği belirtildi.

O MODELLER GERİ ÇAĞRIYOR!

Şirket, 35 bin 550 adet Tucson modelini ve 6 bin 905 adet Santa Cruz modelini hayati risk oluşturma nedeniyle geri çağırdı.

Hyundai, araç sahiplerinden, araçlarını park ederken mutlaka park frenini kullanmalarını istedi. Sorunun, konsol uzatma kablosu mekanizmasındaki bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede arızanın, Hyundai yetkili servislerinde ücretsiz olarak giderileceği açıklandı. Öte yandan daha önce bu sorunu düzeltmek için ödeme yapan araç sahiplerine geri ödeme yapılacağı belirtildi.