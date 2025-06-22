Otomotiv devi popüler modelin fişini çekti: Artık üretilmeyecek!

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford dünya genelinde oldukça popüler olan o modeli için üretim durdurma kararı aldı.

2021 ile 2025 yılları arasında üretilen 300 binden fazla araçta tespit edilen güvenlik probleminin ardından alınan bu karar sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Söz konusu araçlarda tespit edilen kapı kilit sistemine dair önemli bir güvenlik sorununun 2 voltluk yardımcı batarya beklenmedik şekilde boşalması sonucunda ve voltaj seviyesinin 8,4 voltun altına düşmesi, ön kapıların elektronik mandalları kapanma konumunda kilitli kalabilmesine neden olabiliyor.

Bu durumun özellikle kaza veya acil sağlık durumlarında ciddi bir risk oluşturma potansiyeli nedeniyle üretim durdurma kararı alındı.

MUSTANG MACH-E ÜRETİMİ DURDU!

Otomobil devi, bu teknik aksaklık için bir yazılım çözümü üzerinde çalıştığını duyurdu. Güncellemenin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Ancak bu yazılım güncellemesi kablosuz (OTA) olarak yapılmayacak, dolayısıyla araç sahiplerinin yetkili servislere fiziksel olarak gitmesi gerekecek.

Ford, bayilerine de gerekli talimatı göndererek hem test sürüşlerini hem de etkilenen araçların teslimatlarını durdurmalarını istedi.