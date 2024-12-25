Otomotiv devinden çarpıcı karar: Türkiye'de de satılan o modelde üretim durduruldu!

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Otomobil pazarında büyük bir yeri olan Avrupalı üreticilerin, Çinli üreticilerin satışlarında yaşanan çoğalma nedeniyle pazardaki yerlerinde küçülmeyle karşı karşıya kalıyorlar.

Son dönemlerde taleplerde yaşanan düşüş nedeniyle Türkiye’de de pek çok kullanıcısı olan o model araçlar hakkında alınan üretim durdurma kararı şaşkınlık yarattı.

Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olan Fiat bir kez daha o model araçlar için üretim durdurmaya karar verdi.

O MODELLER ÜRETİLMEYECEK!

Ekonomim.com’da yer alan habere göre, düşük talepten kaynaklanan bu karar neticesinde Fiat 500 modellerinin üretimi bir kez daha durduruldu.

Bu karardan önce iki kez daha üretimi durdurulan model, böylece yıl sonuna yaklaşırken üçüncü kez üretim durdurulma kararı ile karşı karşıya kaldı.

Torino'da yer alan tarihi Mirafiori fabrikasında üretilen Fiat 500e’nin üretimi dört hafta daha askıya alındığı marka tarafından açıklandı.

Konuya dair yapılan açıklamada ise "Bu önlem, tüm üreticilerin, özellikle Avrupalı üreticilerin, Avrupa elektrikli araç pazarında yaşadığı derin zorluklarla ilişkili mevcut sipariş eksikliği nedeniyle gerekli hale gelmiştir." denildi.

100 MİLYON EURO YATIRIM!

Bu süreçte yoğun şekilde çalıştıklarını belirten şirket, Mirafiori fabrikasına daha yüksek performanslı bir batarya geliştirme amacıyla 100 milyon euro yatırım yaptığını açıkladı.

Ayrıca, 2025 ile 2026 yılları arasında üretime başlamayı planladıkları hibrit bir 500 modeli üzerinde çalışıldığının da altını çizdi.