Otomotiv devinin bu otomobilleri hayati risk taşıyor! Yüz binlercesi geri çağrılıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği (NHTSA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda ABD merkezli otomotiv devi Ford Motor Company tarafından üretilen 200 binden fazla araç için geri çağırma kararı alındı.

Söz konusu geri çağırmanın, 2018 ile 2024 yılları arasında üretilen birçok modelde yaşanan yazılım arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Yaşanan yazılım hatasının, araçların geri vitese takıldığında sürücünün geri görüş kamerasından boş veya donmuş bir görüntü almasına neden olduğunu açıklandı.

KAZA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yaşanan bu arızanın sürücünün çevresindeki görüşü zayıflatarak, özellikle park etme veya geri giderken dikkat dağılmasına yol açabiliyor. Her iki senaryo da kaza riskini artırması nedeniyle etkilenen modellerin derhal bayilere başvurulması istendi.

Etkilenen araç sahiplerinin, Ford bayilerine başvurarak ücretsiz olarak yazılım güncellemelerini alabilecekleri belirtildi.

Aynı zamanda, araç sahiplerine 28 Temmuz'a kadar bilgilendirme mektuplarının gönderileceği de duyuruldu.

Etkilenen Araçlar:

2018-2022 Transit Connect

2019-2020 MKZ, Edge, Continental, F-150, Nautilus ve Fusion

2019-2023 Ranger ve Mustang

2020-2021 EcoSport, Expedition ve Navigator

2020-2022 Escape, F-250 SD ve Corsair

2020-2023 Aviator ve Transit

2020-2024 Explorer

2021-2024 Bronco Sport

2022-2024 Maverick