Otomotiv devinin Türkiye kararı şoke etti! 135 milyar dolarlık yatırım iptal oldu

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Türkiye’de 135 milyar dolarlık yatırımla gündeme gelen Çinli otomotiv devi MG motor son hamlesiyle şaşkına çevirdi. Türkiye yatırım yapması beklenen MG motor stratejik bir karar alarak yatırımını Mısır’da yapmaya karar verdi.

Dev yatırımın gerçekleşeceği Mısır’da 135 milyar dolarlık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak modern bir tesis kurulmasına karar verildi.

MG Motor, Mısır'daki kuracağı modern tesisinde başta MG5 sedan olmak üzere, elektrikli ve hibrit araç üretimine odaklanacak.

TÜRKİYE YATIRIMI RAFA KALKTI

MG Motor'un Türkiye'ye yapacağı yatırımdan vazgeçmesi, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir Türkiye'de üretim yapma planları olan şirketin bu kararının nedenleri henüz netlik kazanmasa da, Mısır'ın sunduğu teşvikler ve coğrafi konumunun bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Mısır'da kurulacak olan yeni tesisin, MG Motor için sadece bir üretim merkezi olmayacağı, aynı zamanda Afrika pazarına açılmak için önemli bir stratejik nokta olacağı belirtildi. Ayrıca şirket, bu tesisle birlikte hem bölgesel hem de küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.