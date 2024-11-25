Otomotiv devleri tek tek çağırıyor! 200 binden fazla araç risk altında…

Haber Merkezi

Birden fazla otomotiv devinin arsında bulunduğu geri çağırma kararı kullanıcıları şaşırttı. Çeşitli otomotiv markası tarafından piyasaya sunulan o modellerde ortaya çıkan arızalar nedeniyle alınan karar dikkat çekti.

Hyundai Motor Group bünyesindeki Hyundai, Kia ve Genesis markalarına ait belirli elektrikli araç modelleri, şarj kontrol ünitesindeki arızalar nedeniyle kullanıcıları uyarıldı.

Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, toplamda 208 bin araç bu geri çağırma kapsamına alındı.

BATARYALAR RİSK TAŞIYOR!

Söz konusu araç modellerinde gerekçe olarak araçların bataryalarını şarj edememesi ve gücünü tamamen kaybetmesi gibi ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

Araçlardaki temel sorunu entegre şarj ünitesinde yaşanabilecek arızalardan kaynaklanıyor. Bu arızalar nedeniyle bataryalar şarj edilemiyor bu durumda aracın tüm gücü etkileniyor.

Hyundai bu durumda araçların arıza emniyet moduna geçeceğini ve sürüş bir süre devam edebileceğini ancak pil seviyesi düştükçe araçların yavaş başlayacağını da belirtti. Kiley ise bu sorunun zamanla daha büyük bir riske dönüşebileceğini ve araçların tamamen hareket gücünü kaybedebileceğini duyurdu.

O MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR!

Geri çağırma, 2022-2024 ve 2023-2025 model yılları arasında üretilen belirli Hyundai, Kia ve Genesis elektrikli araç modellerini kapsıyor.

Hyundai: 2022-2024 Ioniq 5 ve 2023-2025 Ioniq 6 Kia: 2022-2024 Kia EV6 Genesis: 2023-2025 GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modeller NHTSA’nın bildirimine göre, geri çağırma kapsamındaki araçların 145 bini Hyundai ve Genesis markalarına, geri kalan 63 bini ise Kia’ya ait.