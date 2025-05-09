Otomotiv devlerinden kritik adım: Bu modellerin üretimi durduruluyor!

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Otomotiv dünyasında bir devir kapanıyor! Ford ve Volkswagen, ikonik modelleri Fiesta ve Passat'ın üretimini sonlandırarak, sektördeki dönüşümün altını çiziyor. Bu kararlar, sadece iki modelin vedası değil, aynı zamanda otomotiv endüstrisinin geleceğine dair önemli sinyaller taşıyor.

1976 yılında yollara çıkan Ford Fiesta, 47 yıl boyunca 22 milyondan fazla satış rakamına ulaştı ve özellikle Avrupa'da büyük bir hayran kitlesi edindi.

Ancak, Ford'un elektrikli araçlara geçiş stratejisi doğrultusunda, Fiesta'nın üretimi 7 Temmuz 2023'te Almanya'nın Köln kentindeki fabrikada sona erdi. Ancak, Ford'un Volkswagen ile olan iş birliği çerçevesinde, Fiesta'nın elektrikli bir versiyonunun gelecekte piyasaya sürülme ihtimali bulunduğu belirtildi.

Volkswagen ikonik modeli olan Passat sedan modelinin üretimini ve Türkiye pazarındaki satışını durdurdu. Otomotiv pazarında dikkat çeken bu adımı atan Volkswagen, Passat sedanın üretimini sonlandırırken, bu adımın aynı zamanda elektrikli araçlara yönelme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ELEKTRİKLİ VE SUV MODELLERE ODAKLANILIYOR

Ford ve Volkswagen'in bu stratejik hamleleri, otomotiv endüstrisinin elektrikli araçlara ve SUV segmentine yöneliminin bir göstergesi olarak görülüyor.

Küçük ve uygun fiyatlı modellerin yerini, daha yüksek kâr marjı sunan SUV'lar ve elektrikli araçlar alıyor. Bu dönüşüm, tüketici tercihlerinin yanı sıra çevresel kaygılar ve regülasyonlarla da şekilleniyor.

Ford, Fiesta ve Focus gibi modellerin yerini alacak uygun fiyatlı elektrikli araçlar üzerinde çalışıyor ve bu yeni modellerin 2026-2027 yıllarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Volkswagen ise ID serisiyle elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu gelişmeler, otomotiv sektöründe köklü değişimlerin habercisi. Tüketiciler, geleneksel modellerin yerini alacak yeni nesil elektrikli araçları merakla bekliyor.