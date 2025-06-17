Otomotiv dünyasında yeni dönem: İki dev marka birleşiyor…

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Lüks otomobil dünyasının köklü markalarından Maserati, son yıllarda düşen satış rakamlarıyla kriz yaşıyor.

2023 yılında satışları %57 oranında gerileyerek sadece 11.300 adet araç satabilen marka için alarm zilleri çalıyor.

Maserati’nin bağlı bulunduğu otomotiv devi Stellantis, satış söylentilerini yalanladı ve markayı canlandırmakta kararlı olduklarını duyurdu.

Bu doğrultuda hazırlanan yeni stratejide, Maserati’nin yardımına, bir başka İtalyan efsanesi olan Alfa Romeo koşacak.

OTOMOTİV DEVLERİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEK

Motor1.com’da yer alan habere göre, Alfa Romeo’nun son dönemde Junior modeliyle kazandığı ivmeyi Maserati’ye aktarması hedefleniyor.

Her iki markanın CEO’su olan Santo Filici, kurtarma planının hazır olduğunu ancak Stellantis’in yeni üst düzey yönetiminin onayının beklendiğini belirtti.

Kritik toplantının, Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın 23 Haziran’da İtalyan markaların temsilcileriyle bir araya gelmesiyle gerçekleşmesi planlanıyor.

Filici'nin açıklamasına göre, Alfa Romeo “premium”, Maserati ise “lüks” segmentteki marka konumlarını korumaya devam edecek.

Ancak bu farklı konumlandırmalara rağmen, iki markanın maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için “mümkün olan her noktada sinerji arayacağı” vurgulandı.