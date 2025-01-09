Otomotiv sektöründe dengeler değişiyor! Çinli otomotiv devi Türkiye’ye fabrika kuracak

Haber Merkezi

Çinli Otomotiv devi SAIC Motor, Türkiye'de fabrika kurma kararı ile otomotiv sektöründe büyük bir yankı uyandırdı. Önümüzdeki günlerde Şangay'da yapılacak görüşmelerle ayrıntıların gelmesi bekleniyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, MG markasının sahibi Çinli SAIC Motor ile Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Suzuki ve Maxus markalarıyla da Türkiye pazarında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Çinli otomotiv deviyle anlaşması durumunda Türkiye’de üretimlere başlanması, ülkemizin otomotiv üretimindeki konumu güçlendirecek önemli bir adım olacak.

MISIR FABRİKASINDAN FARKLI OLACAK

MG'nin Mısır'da da bir fabrika kurma projesi hakkında da görüşlerini dile getiren, Dağtekin, bu iki projenin birbirinin alternatifi olmadığını ve Türkiye projesinin farklı hedeflere hizmet ettiğini belirtti.

Mısır fabrikasının ağırlıklı olarak Mısır iç pazarı ve bazı Afrika ülkelerine yönelik üretim yapacağını belirten Dağtekin, Türkiye fabrikasının ise Avrupa pazarı ve Türkiye pazarı için daha stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.