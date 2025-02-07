Otomotiv Sektöründe Şok! Dev Birleşme Rafa Kalkıyor

Haber Merkezi

Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda, elektrikli araç üretimi için yürüttükleri ortaklık görüşmelerini sonlandırma kararı aldı.

Japon basınında yer alan haberlere göre, Nissan CEO’su Makoto Uchida, Honda CEO’su Toshihiro Mibe’ye birleşme görüşmelerine devam etmek istemediklerini iletti.

Bu gelişmenin ardından piyasalar hızlı tepki verdi. Nissan’ın hisseleri %7,4’e kadar yükselirken, Honda hisselerinde %4,2’lik bir artış yaşandı.

DEV BİRLEŞME RİSKE GİRDİ

Nissan’ın %36 hissesine sahip olan Fransız otomotiv devi Renault’nun, Honda’nın kontrolü ele alması durumunda hisseleri için daha yüksek bir prim talep ettiği ve bu nedenle görüşmelerin uzatılmaması yönünde baskı yaptığı iddia ediliyor.

Öte yandan, Nissan’ın stratejik ortağı Mitsubishi’nin de birleşmeye katılması için davet edildiği ancak henüz kesin bir karar vermediği belirtildi.

NİSSAN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Mali sıkıntılarla boğuşan Nissan, 2024 mali yılının ilk yarısında işletme karında %90, net gelirinde ise %94’lük bir düşüş yaşadı.

Bu durum, şirketin sektördeki konumunu güçlendirmek için yeni hamleler yapmasını zorunlu kılıyor.

Honda ve Nissan arasındaki birleşme sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirebilecek bu gelişmeler yakından takip ediliyor.