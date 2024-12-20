Otoyol tabelalarındaki kodlar bakın ne anlama geliyor

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Otoyollarda karşımıza çıkan tabelalar, sadece yol gösteren basit işaretler değil.

Renkleri, üzerindeki harfler ve sayılar, düşündüğümüzden çok daha fazla bilgi barındırıyor.

Peki, tabelalardaki bu kodlamalar günlük hayatımızda ne işe yarıyor?

OTOYOL TABELALARINDAKİ KODLARIN ANLAMI

Otoyollar, genelde turuncu bir zeminde, yeşil arka plana sahip siyah yazılarla belirtiliyor. Kodların mantığı ise şöyle:

· Tek Haneli Kodlar (O-1, O-5): Büyük şehirleri birbirine bağlayan ana otoyolları ifade eder.

· Çift Haneli Kodlar (O-20, O-30): Şehir çevre yolları veya daha az kullanılan güzergahları temsil eder.

Mavi renkli tabelalı olan devlet yolları ücretsiz olmakla birlikte D-xxx formatında kodlama ile gösteriliyor. Bu kodların mantığı ise şu şekilde:

· Doğu-Batı Ana Yolları (D-100, D-200): Yatay uzanır ve yüzün katı olan, 500’den küçük sayılarla ifade edilir. Güney yönünde sayı artar, örneğin D-400 en güney hattı temsil eder.

· Kuzey-Güney Yolları (D-650, D-950): Kuzeyden güneye dikey ilerler. 500’den büyük ve 50 ile biten sayılarla kodlanır.

· Ara Bağlantı Yolları (D-020, D-675): İki ana yol arasında bağlantı sağlayan bu yollar çift ve tek sayı olarak ayrılır. Çift sayılar doğu-batı yönünde, tek sayılar kuzey-güney yönünde ilerler.