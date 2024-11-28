Otoyol tabelalarının yeşil olmasının nedeni bakın neymiş…

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Özellikle şehirler arası yolculuklarda kullanılan otoyollarda bulunan tabelalar birçok kişinin görse bile alıştığı için dikkat etmediği detaylar içerir.

Bu detaylar arasında yer alan tabela rengi birçok kişinin gelişi güzel olarak yapıldığını düşünmesinin aksine hem psikolojik nedenlerden hem de trafik güvenliği açısından seçilmiş bir renkmiş.

Sürücü güvenliğinin düşünülerek belirlenen tabela renginin arkasında yatan nedenler nelermiş.

TRAFİK GÜVENLİĞİ YÜZÜNDENMİŞ!

Otoyol tabelalarının yeşil olması, sadece bir renk tercihi değil, aynı zamanda trafik güvenliği ve sürücü konforu için düşünülmüş bir karardır. Yeşil renk, hem psikolojik olarak sürücüleri rahatlatır hem de görsel olarak dikkat çekerek yol bilgilendirmelerini kolaylaştırır.

Araştırmalar, yeşil renk kullanılmasının kalp atış hızını düşürdüğünü ve stresi azalttığını gösteriyor. Otoyol tabelalarının yeşili tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden olması ise sürücülerin, yeşil rengi görerek daha sakinleşir ve yola daha güvenli bir şekilde devam etmesinden kaynaklanıyormuş.

Yeşil renk, hem gündüz hem de gece iyi görünen bir renktir. Gündüz güneş ışığında olduğu gibi, gece farların ışığında da kolayca fark edilir. Beyaz yazı ise yeşil zemin üzerinde net bir kontrast oluşturarak okunabilirliği artırdığından sürücüler, hızla ve güvenli bir şekilde yol bilgilerini alırlar.