Otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ne kadar oldu? Osmangazi, 15 Temmuz, FSM köprüsü geçiş ücretleri 2024 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Güncellenen ücretlerin ardından yeni fiyatlar araştırılmaya başlandı. İşte, yeni otoyol ve köprü ücretleri…

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlenmenin ardından vatandaşlar otoyol ve köprü ücretleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? FSM, 15 Temmuz, Osmangazi köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

İşte, güncel fiyatlar…

Yeni düzenlenen fiyatlar ile birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira, motosikletlerin ücretleri ise 10 lira oldu.

Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobiller için geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi.

İstanbul-Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu.

İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.