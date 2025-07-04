Abone ol: Google News

ÖTV zammı pompaya yansıdı: 4 Temmuz 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları...

Temmuz 2025 itibarıyla ÖTV'ye yapılan zam sonrası akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi. 4 Temmuz 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış yaşandı. İşte pompaya yansıyan fiyatlar…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
ÖTV zammı pompaya yansıdı: 4 Temmuz 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları...

Türkiye’de 2025 yılının ilk 6 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, akaryakıt ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi.

TÜİK’in 3 Temmuz Perşembe günü duyurduğu veriler doğrultusunda, Haziran ayı enflasyonu Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,46 olarak kaydedildi.

Bu verilerle birlikte ÖTV tutarlarında otomatik artış devreye girdi. 4 Temmuz 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden zamlandı.

Benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruşluk artış pompaya yansıdı. İşte 4 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.19 TL

Motorin litre fiyatı: 52.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Motorin litre fiyatı: 53.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.96 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.19 TL

Motorin litre fiyatı: 53.55 TL

LPG litre fiyatı: 25.91 TL

Bilgi Haberleri