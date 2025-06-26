ÖTV’de yeni dönem! Sistem tamamen değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hakkında öenmli değişiklikler içeren kanun teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif kapsamında, Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapılarak ÖTV’ye dair yeni düzenlemelere gidildi.

Yapılan değişiklerle birlikte yerli üretim savunma araçlarına ÖTV muafiyeti getirilirken, çevre dostu araçlara da teknik kriterlere göre vergi avantajı tanınacak.

YENİ İSTİNALAR GETİRİLDİ

Önemli değişikliklerin yer aldığı kanun teklifi kapsamında, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan ve yalnızca savunma veya iç güvenlik amacıyla kullanılacak araçların ilk iktisaplarında ÖTV alınmayacak.

Ayrıca, bu kapsama giren ancak Türkiye’de üretimi bulunmayan özel arazi araçları ve motosikletler de istisnadan yararlanacak. Bu düzenlemeyle, milli savunma ve güvenlik alanında araç tedarikinin maliyeti düşürülmüş olacak.

Kabul edilen yeni teklifle birlikte ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, Cumhurbaşkanına araçların teknik özelliklerine göre (motor silindir hacmi, menzil, batarya kapasitesi gibi) farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi veriliyor.

Böylece elektrikli ve hibrit gibi çevreci araçların vergilendirilmesinde daha esnek ve çevresel etkileri dikkate alan bir sistemin de önü açılıyor.

Aynı yasa teklifiyle, 87.03 G.T.İ.P. kodlu binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahları yeniden düzenleniyor.

Piyasa dengeleri gözetilerek yapılacak bu güncelleme ile, fiyat artışları kontrollü bir şekilde yansıtılacak. Ayrıca, 87.04 G.T.İ.P. kodundaki arazi tipi kamyonetler için de farklılaştırılmış ÖTV oranları uygulanacak.