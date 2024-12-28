ÖTV'siz alınabilecek otomobiller listelendi: Bakın hangi markalar yerlilik şartını karşılıyormuş

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Otomotiv sektöründe devreye giren bir dizi düzenleme arasında yer alan ÖTV’siz araç alımına ilişkin yapılan düzenlemeye engelli vatandaşlar tarafından alınacak araçlarda yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

Yapılan düzenlemenin ardından engelli raporu sahibi olan ve araç almak isteyen vatandaşlar yüzde 20 yerlilik şartını karşılayan otomobilleri araştırmaya başladı.

CNBC-e tarafından yapılan araştırma sonrasında yüzde 20 yerlilik şartını karşılayan 5 markaya ait olan modeller listelendi.

İŞTE, YERLİLİK ORANINI KARŞILAYAN MODELLER

1-Hyundai Bayon

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 57-61

2- Hyundai i10

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 60-64

3- Renault Megane Sedan

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 40.6-57

4- Renault Clio

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 40.6-69.5

5- Fiat Egea Sedan

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 52-62

6- Fiat Egea Cross

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 54-62

7- TOGG T10X-T10F

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 68

8- Toyota Corolla

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 45-49

9- Toyota C-HR

Yerli Kaynak Oranı Aralığı: Yüzde 44-45