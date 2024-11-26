ÖTV'siz araba nasıl alınır? İşte adım adım ÖTV muafiyetli araç satışı

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Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan ÖTV muafiyeti, araç alımında büyük bir avantaj sunuyor.

Türkiye’deki kanuni düzenlemeler, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden araç satın almasına olanak tanıyor.

Peki, ÖTV’siz araç alımı nedir, kimler faydalanabilir ve süreç nasıl işler?

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMI NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), birçok üründe uygulanan bir vergi türüdür. Ancak engelli bireyler, kanunlarla belirlenen şartlar doğrultusunda araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulur.

Bu muafiyet, araç fiyatlarında %40 ila %70 oranında bir indirim sağlar.

KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR?

%90 ve Üzeri Engelli Raporu Olanlar:

%90 veya üzeri engelli raporuna sahip bireyler, herhangi bir ek koşul olmaksızın ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alabilir.

Bu bireylerin aracı kullanması gerekmeyebilir; araç, 1. derece yakınları tarafından da kullanılabilir.

%40-%89 Arası Engelli Raporu Olanlar:

%40 ile %89 arasında engelli raporuna sahip bireyler, yalnızca kendilerine özel tertibatlı araçlarla bu haktan faydalanabilir.

Bu durum, özellikle fiziksel engeli nedeniyle standart araçları kullanamayan bireyler için geçerlidir.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

Engelli bireyin, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden engel durumunu belgeleyen bir rapor alması gerekir.

Yetkili bayilerden, ÖTV muafiyetine uygun bir araç seçilir. Araç fiyatı, ÖTV’siz olarak hesaplanır.

Gerekli belgeler:

· Engelli raporu

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· Aracın kullanımına dair taahhütname

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMINDA SINIRLAMALAR NELERDİR?

· ÖTV muafiyetiyle alınan araç, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez.

· Aracın motor hacmi, 1600 cc’yi geçemez. Elektrikli araçlarda ise farklı sınırlar uygulanabilir.

· ÖTV muafiyeti yalnızca sıfır araçlar için geçerlidir.