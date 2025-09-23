Ousmane Dembele kimdir, nereli ve kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve istatistikleri…

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d’Or 2025, bu yıl Ousmane Dembele’ye verildi. France Football dergisi tarafından 1956’dan bu yana düzenlenen organizasyon, 22 Eylül Pazartesi akşamı Paris’te gerçekleştirildi.

Altın Top’un güçlü adayları arasında yer alan Dembele, yıl boyunca sergilediği performansla öne çıktı ve futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki katkılarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, ödülü kazanarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Futbolseverler şimdi “Ousmane Dembele kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda forma giyiyor?” sorularına yanıt arıyor.

İşte Ballon d’Or’un yeni sahibi Dembele’nin hayatı, futbol yolculuğu ve kariyerindeki başarıları…

OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

Ousmane Dembele, 15 Mayıs 1997’de Fransa’da doğdu. Senegal ve Mali kökenli olan futbolcu, futbola henüz 2004 yılında Madeleine Évreux altyapısında başladı.

Profesyonel kariyerine 2014’te Rennes II’de adım atan Dembele, 2015-2016 sezonunda Rennes’in A takımına yükseldi. Buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, kısa süre içinde Avrupa devlerinin transfer listesine girdi ve 2016’da Borussia Dortmund’a imza attı.

Almanya’daki başarılı performansının ardından, 2017’de Barcelona ile anlaşarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. Katalan ekibine 105+40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dembele, Barcelona formasıyla 127 maçta 24 gol kaydetti.

Kulüp kariyerinde Ligue 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası gibi başarılar yaşayan futbolcu, Fransa Milli Takımı’nda da önemli rol oynadı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Fransa kadrosunda yer alan Dembele, milli formayla bugüne kadar 53 maça çıkıp 6 gole imza attı.

OYNADIĞI TAKIMLAR