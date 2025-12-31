Yeni yıla girerken okunacak dua: Maddi manevi etkili yeni yıl duası...

Müslümanlar, yeni yılı bir başlangıçtan ziyade şükür ve dua sebebi olarak değerlendirir.

Yeni yıl duası; maddi sıkıntıların hafiflemesi, manevi huzurun artması, sağlık, bereket ve hayırlı kapıların açılması için edilen samimi bir yakarıştır.

Yılbaşı gecesinde ya da yeni yılın ilk saatlerinde okunabilecek bu dua, kalbi sakinleştirir ve yeni yıla daha bilinçli, daha umutlu bir adım atılmasına vesile olur.

İşte, maddi ve manevi anlamda etkili, yeni yıla girerken okunabilecek anlamlı bir dua...

YENİ YIL DUASI

Allah’ım,

Gireceğimiz bu yeni yılı bizler için hayırlı eyle.

Geçmiş yılda yaptığımız hataları affet, eksiklerimizi bizlere fark ettir.

Kalplerimize huzur, evlerimize bereket, işlerimize kolaylık ver.

Maddi sıkıntılarımızı feraha çıkar, rızkımızı helalinden ve bol eyle.

Bizi kimseye muhtaç etme, emeğimizin karşılığını hayırla nasip et.

Manevi olarak kalplerimizi güçlendir, sabrımızı artır.

Bizi doğru yoldan ayırma, hayırlı insanlarla karşılaştır.

Sağlığımızı daim eyle, sevdiklerimizi bize bağışla.

Gireceğimiz bu yeni yılda bizleri kazalardan, belalardan,

görünür ve görünmez tüm kötülüklerden muhafaza eyle.

Yeni yılı; umutla, sağlıkla, huzurla ve hayırla karşılamayı bizlere nasip et.

Amin.

YENİ YILA GİRERKEN DUA

“Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadimu’l-hayyü’l-kayyümü’l-kerimü’l-hannânü’l-mennânü.Ve hâzihi sennetün cedidetün.Es’elüke fihe’l-ısmete mine’s-şeytan’r-racimi ve evliyâihi: Ve’l-avne âlâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sût.Ve”l-istiğale bi mâ yukarribuni ileyke yâ ze’-celali ve’l-ikram.”

Allah’ım! Sen Ebedi ve Kadim’sin:başlangıcı ve sonu olmayan Hayy ve Kayyum’sun.hayat sahibi ve herşeyi kıvamında tutansın.Kerim ve Hannan’sın.sonsuz ikramların ve şefkatin sahibisin.Bu gün yeni seneye giriyoruz.Bu yeni senede,lanetlenmiş şeytanın ve yardımcılarından beni korumanı Senden istiyorum.Ve yine Senden devamlı kötülüğe teşvik eden nefsimden beni korumanı istiyorum.Ve yine senden beni sana yaklaştıracak işlerle meşgul olmam konusunda bana yardımcı olmanı istiyorum.Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım!..”

HİCRİ YILBAŞI DUASI

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun.