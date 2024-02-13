Overlok makinesi ayağınıza geldi! İşte A101 15 Şubat fırsatları… Duyan akın edecek Merakla beklenen A101'in en yeni kataloğu sonunda yayınlandı. 15 Şubat Perşembe günü başlayacak olan bu muhteşem katalog, alışveriş tutkunlarını birbirinden cazip fırsatlarla buluşturuyor. Gıda ürünlerinden ev gereçlerine, elektronikten tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın!

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A101 marketlerinde yepyeni bir kampanya başlıyor ve ev hanımlarının gözlerini dört açacak birbirinden kullanışlı ürünler raflardaki yerini alıyor.

15 Şubat tarihinden itibaren başlayacak olan bu kampanyada, çay bardaklarından saklama kaplarına, cam kaselerden tepsi ve raflara kadar geniş bir ürün yelpazesi sizleri bekliyor.

Özellikle cam ürünlerin yanı sıra plastik saklama kapları, buzluklar ve mutfakta sıkça kullanılan diğer eşyalar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Ayrıca Singer overlok makinesi de, dikiş ve moda tutkunları için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu fırsatı kaçırmayın ve 15 Şubat'tan itibaren A101 marketlerindeki indirimleri değerlendirerek mutfağınızı yenileyin.

İşte A101 15 Şubat indirim kataloğu...