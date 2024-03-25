Oy kullanmayana ceza var mı, ne kadar 2024? 31 Mart Pazar günkü seçimlerde oy kullanmayacak olan vatandaşlar, herhangi bir cezai yükümlülüğü olup olmadığını araştırıyor. Peki, oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası var mı? İşte ücreti 2024...

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Ülkemizde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen seçimlerden bir tanesi de 31 Mart'ta gerçekleşecek.

Yerel seçimler için pazar günü sandık başına gidecek olan milyonlarca vatandaş oyunu kullanacak.

Kimi ise çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanamayacak. Bu durumda herhangi bir ceza var mıdır merak ediliyor.

Peki, Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? İşte yanıtı...

Oy kullanmak zorunlu mu?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince, seçimlerde oy kullanmak yasal bir yükümlülüktür. Seçme hakkı, bir vatandaşlık görevidir olarak kabul edilir.

Oy kullanmama cezası 2024

Okullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir ve bu cezaların ödeme işlemleri genellikle Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Son olarak 2023 yılı seçimlerinde oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlendi.