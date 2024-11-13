Oyunculuğu bırakmıştı yeni mesleği şaşırttı! Bakın Arda Kural artık ne iş yapıyor…

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Emret Komutanım, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü, Kelebek Çıkmazı gibi birçok dizide rol alan ve Leonardo DiCaprio’ya benzerliği ile dikkat çeken Arda Kural, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dış görüşünde yaşadığı değişimler ile dikkat çekiyordu.

Aldığı kilolar nedeniyle birçok eleştirinin odağı haline gelen Kural, fazla kilolarını vermeye başlamış ve saç ektirerek gündem olmuştu.

Şimdilerde 44 yaşında olan Kural, oyunculuğunu bıraktığını açıklamış ve yeni mesleği ile dikkat çekmeyi başardı.

ARDA KURAL’IN YENİ MESLEĞİ!

NTV’de yer alan habere göre oyunculuğun ardından yeni mesleği ile şaşırtmayı başardı. Şimdilerde bir odasını atölye haline getirdiğini söyleyen eski oyuncu, burada değerli, değersiz taşları incelediğini belirtti.

"Yerli Leonardo Dicaprio" madencilik hakkındaki düşüncelerini ve altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi işler yapmak istediğini aktardı.