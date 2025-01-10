Özel halk otobüsleri kontak kapatacak: Tarih verildi

Haber Merkezi

Ankara'da toplu taşımanın bel kemiği olan özel halk otobüsleri, gelir desteği ve biniş ücretleri konusunda taleplerinin karşılanmaması durumunda hizmetlerini durdurabileceklerini açıkladı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), uzun süredir çözüme kavuşmayan gelir desteği ve biniş ücretleriyle ilgili bir kez daha yetkililere seslendi.

Birlik, somut bir adım atılmaması halinde, 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm özel halk otobüslerinin kontak kapatacağını belirtti.

ARAÇLAR SEFERE ÇIKARILMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2024 yılı sonuna kadar sağladığı gelir desteğinin, 31 Aralık 2024 itibarıyla sona erdiği açıklandı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), desteklerin yeniden başlatılması ve işletmecilerin zararlarının giderilmesi için harekete geçti.

13-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak ABB Meclis toplantısında konuyla ilgili olumlu bir karar alınmaması durumunda, araçların sefere çıkarılmayacağı ifade edildi.

TÖHOB, kamuoyunu bilgilendirmek ve taleplerini duyurmak adına 9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 12.30’da Ankara Özel Halk Otobüsleri İlçe Terminalinde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

İşte TÜHOB'un konuyla ilgili paylaşımı: