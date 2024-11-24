Özellikle erkekler tüketiyor; 1 tutamı hemen etki ediyor...

Yağmur Dinç

Safran, baharatların en kıymetlisi...

Üreticiler göz bebeği gibi bakıyor, fiyatı dudak uçuklatıyor.

Ülkemizde birçok ilde yetiştirilen safran; boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılıyor.

Safranda bu sene üretim geçen yıla göre yaklaşık yüzde 43 arttı.

Faydaları ile ağızları açık bırakan bu baharat, özellikle cinsel hayata olan etkileriyle dikkat çekiyor.

ERKEKLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Yapılan bilimsel çalışmalarda safranın sulu çözeltisinin cinsel gücü artırıcı etkisi bulunduğu ve bu etkinin krosinlerden kaynaklandığı bildirilmektedir.

Safranın cinsel gücü artırıcı etkileri, hem erkekler hem de kadınlar üzerinde yapılan çalışmalarla desteklenmektedir

Bu etkilerin, safranın merkezi sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturması ve kan akışını artırması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.