Padişahlar hacca gitti mi? Hacca giden Osmanlı padişahları

Yağmur Dinç

Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi dini olan İslam, beraberinde birçok sorumluluk barındırmıştır.

Hac, İslam dünyasında büyük bir dini sorumluluk ve önemli bir ibadet olduğundan, padişahlar da dini görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Ancak padişahların hac ibadetine ilişkin merak edilen detaylar vardır. Bu kapsamda, "padişahlar hacca gitti mi", "hangi padişahlar hacca gitti", "padişahlar hacca neden gitmedi" gibi sorular yer almaktadır.

Peki, Osmanlı padişahları hacca gitmiş midir? İşte yanıtı!

PADİŞAHLAR HACCA GİTTİ Mİ

Türkiye Turizm Ansiklopedisi'ne göre; Osmanlı hanedanının hacca giden tek erkek üyesi, Şehzade Cem Sultan'dır. VI. Mehmed Vahdettin'in, tahttan indirildikten sonra yarım kalan hac seyahati sayılmazsa, hiçbir padişah hacca gitmedi.

İŞTE NEDENİ

Osmanlı padişahları, devletin yönetimi ve savaşlar gibi kritik görevlerle meşguldüler.

Hac yolculuğu, uzun ve zorlu bir yolculuk olduğundan, padişahın devlet işlerinden uzak kalması, yönetimin aksamasına yol açabilirdi.

Padişahların özellikle başkentten uzun süre ayrılmamaya özen göstermeleri, devletin düzenini sağlamak için önemli bir unsurdu.

Ancak, padişahlar, haccı yerine getirme sorumluluğunu yerine getirmek için temsilci gönderebileceklerini bilmişlerdir. Bu sebeple padişahlar genellikle doğrudan kendileri gitmek yerine, yerine bir temsilci (genellikle bir sadrazam ya da önemli bir devlet yetkilisi) göndermeyi tercih etmişlerdir.