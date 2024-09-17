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Palamutları bu sosla marine edin, lezzeti etine işleyin...

Palamutları bu sosla marine edin, lezzeti etine işleyin... Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda ağlara takılan palamut, hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Lezzetli bir palamut yemenin yolu ise iyi marinasyondan geçiyor. İşte palamutu marine edecek en lezzetli malzeme...