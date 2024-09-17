Palamutları bu sosla marine edin, lezzeti etine işleyin...

Yağmur Dinç
1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçılar, limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor.
Ağlara takılan tonlarca palamut, tezgahlarda tanesi 40 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla alıcılarla buluşturuluyor.
İster yağda, ister ızgarada palamut yemek isteyenler için çeşitli tarifler bulunuyor.
Ancak en önemlisi; iyi bir marinasyon...
Palamutu bu sosta bekleten, lezzetini ikiye katlıyor!
PALAMUT MARİNE SOSU
Palamutları takoz olarak kesin ve içlerini temizleyin.
Bir kapta zeytinyağı, soya sosu, önceden doğranmış sarımsak, limon suyu ve taze kekiği karıştırın. Balığınızı bu sosa koyarak yaklaşık 2 saat kadar marine ettikten sonra pişirin.