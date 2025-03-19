Pantolonda kaç delik var? 10 saniyede bulan 140 IQ'lu cikiyor

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Optik illüzyonlar veya zeka oyunları, gözlem yeteneğini ve detaylara olan dikkati ölçmek için sıkça kullanılıyor.

Bu optik illüzyon testi de zekanızı ölçmenize yardımcı olacak.

Peki, Resimde kaç delik var? İlk bakışta sadece diz kısımlarında birkaç yırtık göze çarpıyor.

Toplam kaç delik olduğunu 10 saniye içinde bulabilecek misiniz?

İpucu: Ön yüzde görünen her delik, pantolonun arka tarafında da bir karşılık bulacaktır.

Eğer 10 saniye içinde doğru sayıyı bulduysanız, bu sizin yüksek IQ'ya sahip olduğunuz anlamına gelir.

Bulamadıysanız aşağıda cevabı verdik: