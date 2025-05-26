Para transferlerinde yeni dönem: Haziran’da başlıyor, artık bu şekilde olacak

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İnternet bankacılı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında artış nedeniyle ek güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) tarafından bu kapsamda hazırlanan ek güvenlik protokolü için süren çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Teknik hazırlıkları tamamlanan güvenlik önlemleri kapsamında birçok banka EFT ve FAST işlemlerinde yeni sisteme geçiyor.



HAZİRAN’DA DEVREYE GİRİYOR

BDDK tarafından şubat ayında hazırlanan bültenle bankalardan güvenlik protokollerine ilişkin ek adımlar atmaları talep edilmişti.

Bu kapsamda yapılan teknik çalışmalar sonucunda EFT ve FAST işlemleri gibi para transfer işlemlerinde ‘çift aşamalı doğrulama’ uygulaması Haziran ayı itibariyle hayata geçiyor.

Değişiklikler kapsamında banka kullanıcıları, internet bankacılığı ya da mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerinde SMS onayı vermek zorunda kalacak.