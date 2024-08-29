Para üstü derdine son! İstanbul'daki minibüslerde yeni dönem başlıyor... İstanbul'daki şehir içi minibüslerde yeni bir dönem başlıyor. Süreçle ilgili detaylar belli oldu. İşte merak edilenler...

Haber Merkezi

İstanbul'da şehir içi kullanımda yaygın olarak kullanılan minibüslerde nakit para zorunluluğuna ilişkin yeni bir dönem başlıyor.

Şehir içi ulaşımda milyonlarca vatandaşın kullandığı minibüslerde artık İstanbulkart geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de başlayan projenin önümüzdeki günlerde tüm İstanbul'da geçerli olacağını duyurdu.

Minibüslerde nakit para kullanım zorunluluğunu ortadan kaldıran bu proje ile birlikte vatandaşların para üstü derdinin son bulması amaçlanıyor.

İBB milyonları yakından ilgilendiren bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “Minibüslerde İstanbul kart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık" ifadeleri ile paylaştı.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Kılıçaslan, hayata geçirilen bu projenin ilk etapta 55 minibüs ile başladığını ve İstanbulkart’ta indirim sahibi olan vatandaşların indirimlerine devam edeceği belirtildi.

İndirimli kart uygulamasından minibüs yolcuları da faydalanabilecek. Bu durumda, yeni sistemle birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar minibüslere ücretsiz binebilecek, öğrenciler indirimli haklarına devam edebilecek.