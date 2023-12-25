Paralar akacak, borçlar yok olacak! Elmanın çekirdeklerini çıkarıp… Kredi borçlarınız ya da diğer birikmiş borçlarınızdan kurtulamıyorsanız, tam size göre bir ritüelle geldik. Borcu olanlar bunu yaparsa borcundan bir an önce kurtulur.

ensonhaber.com

Kredi kartı borçları ve diğer birikmiş finansal yükler, zaman içinde yönetilemez bir hal alabilir ve faizler nedeniyle daha da büyüyebilir.

Özellikle kredi ve kredi kartı borçları, zamanında ödenmediğinde yüksek faizlerle birlikte ana borcu katlayabilir, bireyleri maddi sıkıntıya sokabilir.

Finansal zorluklarla başa çıkmanın ilk adımı, borçların farkında olmak ve bu konuda planlı hareket etmektir.

Öte yandan sosyal medyada gündem olan bir ritüelle, borçların kısa sürede ödendiği, kişinin rahata erdiği iddia ediliyor.

Bu yöntemle borçlar kısa sürede ödeniyor

Sosyal medyada gündem olan videoya göre; borcu olanlar bu ritüeli yaparsa, borcu kapanır.

Bir elmayı ikiye bölün ve içindeki çekirdekleri çıkarın. Bu çekirdekleri evinin daire kapısının önündeki paspasın altına koyun. Kısa sürede borçlarınızdan kurtulacaksınız.