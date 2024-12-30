Paralar cebinizde kalacak! A101 su arıtma cihazı getiriyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

A101, 2 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı.

Bu hafta hem mutfak hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak birbirinden kullanışlı ürünler dikkat çekiyor.

Yemek tabağı, kase, döküm derin tencere, su bardağı, çay bardağı ve meşrubat bardağı gibi mutfak ürünleri uygun fiyatlarla raflarda olacak.

Ayrıca yer sofrası, katlanabilir masa, ütü masası, çamaşır kurutmalık, bölmeli kutu çeşitleri ve merdiven gibi evin farklı alanlarında işinizi kolaylaştıracak ürünler de katalogda yer alıyor.

En dikkat çekici ürünlerden biri ise su arıtma cihazı. A101’in uygun fiyatıyla satışa sunacağı bu cihaz, damacana masraflarını ortadan kaldırarak bütçenize katkı sağlıyor.

Sağlıklı ve ekonomik su tüketimi artık herkesin ulaşabileceği bir seçenek!

İşte 2 Ocak indirim kataloğu…