Paranızı ona yatırıp arkanızı yaslanın! 7 yıl boyunca kazanca kazanç katacak… Uzman isim Ekonomist Ramazan Kurtoğlu uyardı. Parasını ona yatıran tamı tamına 7 yıl kazanacakta kazanacak…

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Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, “Keriz silkeleme oyunu” diyerek piyasalardaki gelişmelerle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Kurtoğlu’na göre yatırımı ondan yana yapanlar yıllar süen kazanç elde edecek.

Ekonomist ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarıyla ile ilgili önemli yorumlarda bulundu.

Gram altın an itibariyle piyasalarda 1.957,73 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının kilogram fiyatı ise dünü yüzde 2,9 değer kazanarak 2 milyon 57 bin 617,50 lira seviyesinden kapattı.

Keriz silkeleme...

Son zamanların iyi kazandıran yatırımlarından olan altın hakkında açıklamalar yapan Kurtoğlu’na çeşitli sorular iletiliyor. Bu sorulardan bir tanesi olan “Bazıları altınla alakalı bir şöyle bir böyle diyor, Neden hocam?” sorusuna yanıt verdi.

Yatırımın bir yıl ve üzerini zamanları kapsadığının altını önemle çizerken Kurtoğlu, yatırımcıların altın fiyatların inip çıkmasına çok takılmaması gerektiğini savunarak bu gelgitler hakkında “keriz silkeleme” oyunu yorumunda bulundu.

Ayrıca Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, altının önümüzdeki 7 yıl boyunca yatırımcısına kazandıracağını belirti.