Parfüm kalıcı olması için nerelere sıkılmalı? İşte yanıtı...

Gün boyu etkili bir koku bırakmak isteyenler için parfümün doğru şekilde uygulanması büyük önem taşıyor.

Sadece şişeden sıkmak yetmez; parfümü vücudun doğru noktalarına uygulamak, kalıcılığını önemli ölçüde artırıyor.

Parfüm kullanırken en çok yapılan hatalardan biri, kokuyu rastgele sıkmaktır.

Parfümün kalıcılığını artırmak için nabız noktaları en ideal yerler olarak öne çıkıyor.

İşte parfümün kalıcı olması için sıkılması gereken en ideal yerler...

Bilekler

Nabız noktalarından biri olan bilekler, vücut ısısıyla parfümün daha iyi yayılmasını sağlar.

Boyun ve ense

Boyun bölgesi, çevreye en iyi kokuyu ileten bölgelerden biridir. Ense kısmı da parfümün gün boyu kalmasını destekler.

Kulak arkası

Küçük bir nokta gibi görünse de parfümü sıkmak için ideal bir bölgedir; saç ve vücut ısısıyla koku daha uzun süre hissedilir.

Dirsek içleri ve diz arkası

Hareketli bölgeler olduğu için parfümün sıcaklıkla yayılmasını ve kalıcılığını artırır.