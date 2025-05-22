Parkenin kralına servet! Euroleague şampiyonu bakın ne kadar kazanacak

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Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği EuroLeague Final Four başlıyor.

Avrupa’nın en iyi dört takımının kıyasıya mücadele edeceği bu dev organizasyonun ekonomik yükü de gündemde.

Özellikle taraftarlar “EuroLeague şampiyonu ne kadar para kazanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte 2024-2025 Euroleague şampiyonluk ödülü…

FİNAL FOUR NE ZAMAN, NEREDE?

EuroLeague Final Four 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi’deki Etihad Arena'da düzenlenecek.

Dev turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, tarihi bir yarı final maçında Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

BasketNews tarafından aktarılan bilgilere göre, 2024-2025 sezonunun şampiyonu 1.8 milyon Euro’luk dev para ödülünü de kazanacak.

Final Four’a kalan diğer takımlar da boş dönmeyecek. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan takım 1 milyon Euro, üçüncü olan ekip 850 bin Euro, dördüncü sırayı alan takım ise 770 bin Euro ile ödüllendirilecek.