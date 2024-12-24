Parmaklar klavyeden hiç kalkmıyor! İnternet bağımlılığında bakın hangi il zirvede

Haber Merkezi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na sunduğu rapor, internet bağımlılığı oranlarının arttığını ortaya koydu.

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç’in aktardığı verilere göre, 2020-2024 yılları arasında bağımlılık oranı yüzde 5’ten yüzde 6,19’a yükseldi.

Raporda dikkat çeken bir başka nokta ise internet bağımlılığı konusunda başvuru yapılan şehirlerin sıralaması oldu.

Bakın ilk sırada hangi şehir yer aldı.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI BAŞVURULARINDA İLK 10 İL

1- İstanbul – 791 başvuru

2- Ankara – 294 başvuru

3- Bursa – 90 başvuru

4- İzmir – 80 başvuru

5- Rize – 69 başvuru

6- Kastamonu – 58 başvuru

7- Trabzon – 57 başvuru

8- Sakarya – 54 başvuru

9- Isparta – 51 başvuru

10- Eskişehir – 45 başvuru